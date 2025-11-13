Бывший СССР
08:48, 13 ноября 2025
Бывший СССР

Стало известно о контратаках окруженных в Купянске бойцов ВСУ ради еды

ТАСС: Командиры ВСУ заставляют бойцов в Купянске контратаковать ради еды
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины, окруженных в Купянске Харьковской области, заставляют своих бойцов контратаковать, манипулируя едой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные радиоперехватов.

Как следует из данных перехвата, голодные украинские военные просят командование сбросить им провизию с беспилотников, однако командир отказывает им. Он объясняет это их бездействием в окружении.

«Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли (контратаковать — прим. «Ленты.ру»), а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете. Надо заходить [на позиции российских войск]», — приводит слова командира агентство.

При этом сами солдаты объясняют свое бездействие длительными голодом и жаждой. Они заявили, что не ели почти неделю и пообещали пойти в контратаку.

При этом, как сообщает агентство, провизия окруженным военным доставлена так и не была.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили группу наемников под Купянском. Отмечается, что под атаку попала временная база украинских войск в населенном пункте Грушевка.

    Все новости