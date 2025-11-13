Стало известно о недвижимости солистки «А'Студио» на сотни миллионов рублей

«Звездач»: Кети Топурия владеет квартирами в Москве и Дубае и домом под Москвой

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия владеет недвижимостью в Москве, Подмосковье и Дубае на сотни миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, артистка на протяжении многих лет является собственницей квартиры, расположенной в сталинке в 1-м Боткинском проезде. Ее рыночная стоимость — минимум 45 миллионов рублей. Помимо этого, Топурию регулярно замечают в подмосковной Николиной Горе, в одном из наиболее закрытых и престижных поселков на Ильинском шоссе, в трех километрах от Рублевки. В нем на участке в 20 соток у певицы и ее мужа, Льва Деньгова, находится пятиэтажный особняк метражом около 1,2 тысячи квадратов с учетом подземного гаража.

Что касается заграничной недвижимости, в 2023-м Топурия приобрела 150-метровую квартиру в ультралюксовом комплексе Bulgari Residences в Дубае с видом на Персидский залив. Ее цена составляет четыре миллиона долларов (примерно 322,8 миллиона рублей).

