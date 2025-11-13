Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:01, 13 ноября 2025Экономика

Стало известно о недвижимости солистки «А'Студио» на сотни миллионов рублей

«Звездач»: Кети Топурия владеет квартирами в Москве и Дубае и домом под Москвой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия владеет недвижимостью в Москве, Подмосковье и Дубае на сотни миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, артистка на протяжении многих лет является собственницей квартиры, расположенной в сталинке в 1-м Боткинском проезде. Ее рыночная стоимость — минимум 45 миллионов рублей. Помимо этого, Топурию регулярно замечают в подмосковной Николиной Горе, в одном из наиболее закрытых и престижных поселков на Ильинском шоссе, в трех километрах от Рублевки. В нем на участке в 20 соток у певицы и ее мужа, Льва Деньгова, находится пятиэтажный особняк метражом около 1,2 тысячи квадратов с учетом подземного гаража.

Что касается заграничной недвижимости, в 2023-м Топурия приобрела 150-метровую квартиру в ультралюксовом комплексе Bulgari Residences в Дубае с видом на Персидский залив. Ее цена составляет четыре миллиона долларов (примерно 322,8 миллиона рублей).

Накануне стало известно, что актер Михаил Ефремов избавился от жилья в Москве на сотни миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости