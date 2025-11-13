Мир
02:30, 13 ноября 2025Мир

Стало известно о передаче практик ВСУ террористам в Латинской Америке

Дипломат Жданова: Террористы из Латинской Америки перенимают практики ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Террористы с Ближнего Востока и из Латинской Америки начали перенимать опыт применения боевых дронов, который получают военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). В США обеспокоены такой тенденцией, заявила в беседе с «Известиями» глава делегации РФ Юлия Жданова на переговорах в Вене, посвященных вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Мы все прекрасно знаем, что государства Европы натаскивают украинских неонацистов на использование БПЛА в бою ... Что здесь является опасным? Те практики, которые европейцы прививают своим украинским подопечным, затем передаются террористам на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», — сказала дипломат.

По ее словам, европейские страны, помогая Киеву, способствуют развитию международного терроризма. Жданова отметила, что иногда члены наркокартелей намеренно поступали на службу в ВСУ, чтобы научиться применять беспилотники.

Ранее стало известно, что боевики мексиканского картеля CJNG учились управлять дронами на Украине.

