Дипломат Жданова: Террористы из Латинской Америки перенимают практики ВСУ

Террористы с Ближнего Востока и из Латинской Америки начали перенимать опыт применения боевых дронов, который получают военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). В США обеспокоены такой тенденцией, заявила в беседе с «Известиями» глава делегации РФ Юлия Жданова на переговорах в Вене, посвященных вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Мы все прекрасно знаем, что государства Европы натаскивают украинских неонацистов на использование БПЛА в бою ... Что здесь является опасным? Те практики, которые европейцы прививают своим украинским подопечным, затем передаются террористам на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», — сказала дипломат.

По ее словам, европейские страны, помогая Киеву, способствуют развитию международного терроризма. Жданова отметила, что иногда члены наркокартелей намеренно поступали на службу в ВСУ, чтобы научиться применять беспилотники.

Ранее стало известно, что боевики мексиканского картеля CJNG учились управлять дронами на Украине.