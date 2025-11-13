Бывший СССР
Токаев связал успехи России с Путиным

Токаев: Успехи современной России связаны с президентом Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Успехи современной России связаны с ее президентом Владимиром Путиным, который вносит огромный вклад в развитие страны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится в Москве с государственным визитом. Его слова приводит ТАСС.

«Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович, деятельностью, дальновидной политикой и конечно же авторитетным лидерством», — сказал политик на государственном обеде в Кремле в честь визита.

Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» для Казахстана и предложил тост за процветание народов обеих стран.

Ранее Путин и Токаев подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По словам казахстанского лидера, это придаст отношениям Астаны и Москвы новый статус.

