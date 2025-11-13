Трамп рассказал о попытке демократов шантажировать республиканцев

Трамп заявил, что республиканцы смогли согласовать устраивающий его бюджет

Демократы пытались шантажировать республиканцев в ходе согласования бюджета, однако последние не поддались на это. В итоге был согласован бюджет, который президент США Дональд Трамп готов подписать. Об этом он сам сообщил в Белом доме. Его цитирует РИА Новости.

«Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаемся вымогательству. Вот, что это было. Демократы пытались шантажировать страну», — заявил американский лидер, добавив, что подпишет соответствующий законопроект «через минуту».

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы достигли договоренностей для прекращения шатдауна.