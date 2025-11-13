Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 13 ноября 2025Мир

Трамп рассказал о попытке демократов шантажировать республиканцев

Трамп заявил, что республиканцы смогли согласовать устраивающий его бюджет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Демократы пытались шантажировать республиканцев в ходе согласования бюджета, однако последние не поддались на это. В итоге был согласован бюджет, который президент США Дональд Трамп готов подписать. Об этом он сам сообщил в Белом доме. Его цитирует РИА Новости.

«Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаемся вымогательству. Вот, что это было. Демократы пытались шантажировать страну», — заявил американский лидер, добавив, что подпишет соответствующий законопроект «через минуту».

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы достигли договоренностей для прекращения шатдауна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Автомобили в России рекордно подорожали

    Арестованный фигурант дела о коррупции на Украине работал на производстве ракет «Фламинго»

    Миллионеру дали 16 лет тюрьмы за расправу над 24-летней любовницей

    В сети возмутились нарядом женщины на свадьбе сына

    Сексолог раскрыла неожиданную правду о мужчинах-куколдах

    Самая мощная в этом году солнечная вспышка вызвала сильные полярные сияния

    В США завершился самый долгий шатдаун

    Стало известно об отступлении ВСУ у Волчанска

    G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости