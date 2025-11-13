Моя страна
15:55, 13 ноября 2025Моя страна

Тревел-блогер нашел самую красивую улицу в России

Тревел-блогер назвал проспект Мира во Владикавказе самой красивой улицей России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

Российский тревел-блогер нашел город с самой красивой улицей в стране. Этим он поделился в ролике на своей странице @roman.kokorin в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В видео речь идет о проспекте Мира во Владикавказе. Автор публикации подчеркнул, что не видел ничего подобного в России. Он отметил благоустройство проспекта, красоту архитектуры зданий, наличие большого количества заведений питания, а также вид на Столовую гору.

«Я, конечно, знал что тут красиво, но оказалось вообще что-то на идеальном», — добавил россиянин.

Ранее Владикавказ назвали самым безопасным городом России. Отмечалось, что в числе лауреатов премии в области качества жизни Владикавказ находится в одном ряду с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом и Сочи.

