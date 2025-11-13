Путешествия
Туристка легла спать во время отдыха в Европе и больше не проснулась

Daily Mail: 32-летняя британка не выжила во время отдыха в Мадриде
Фото: @lydiawilliamssss

Британская туристка легла спать во время отдыха в Европе и больше не проснулась. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 32-летняя путешественница из Уэльса Лидия Уильямс находилась в Мадриде вместе со своим мужем Эдом и планировала вернуться на родину через несколько недель. Однако женщина умерла во сне. Причины случившегося не уточняются.

Ранее в Таиланде турист занялся сексом с другой отдыхавшей на курорте иностранкой и проснулся на утро с ее бездыханным телом в постели. 47-летняя Карла Дрешер жила в отеле Sawasdee Village Resort на Пхукете.

