Туристка легла спать во время отдыха в Европе и больше не проснулась

Daily Mail: 32-летняя британка не выжила во время отдыха в Мадриде

Британская туристка легла спать во время отдыха в Европе и больше не проснулась. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 32-летняя путешественница из Уэльса Лидия Уильямс находилась в Мадриде вместе со своим мужем Эдом и планировала вернуться на родину через несколько недель. Однако женщина умерла во сне. Причины случившегося не уточняются.

