Украина обратилась к США с просьбой помочь пережить зиму

Рубио сообщил о переговорах Украины с США о сфере энергетики

Украина ведет переговоры с США, в ходе которых обсуждаются потребности Киева. В частности, стороны обсуждают, что нужно Украине для того, чтобы пережить грядущую зиму и защитить инфраструктуру. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует РИА Новости.

«Мы уже обсуждали с украинцами, что им нужно, и я знаю, что это продолжается, и, безусловно, важно помочь им пережить зиму», — сказал Рубио, подчеркнув, что энергосистема республики истощается все сильнее с каждым годом. Он также назвал одну из главных проблем в обеспечении безопасности энергосистемы — по его словам, США регулярно поставляют Киеву необходимое оборудование, однако оно уничтожается через неделю после установки.

Ранее издание Foreign Affairs написало, что будущая зима может стать «самой суровой» и решающей для Украины. Власти этой страны больше не способны обеспечить электроэнергией государство на фоне ударов Вооруженных сил России.