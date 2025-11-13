Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:19, 13 ноября 2025Из жизни

Котенок-циклоп родился в Бразилии

В Бразилии родился котенок с одним глазом посередине мордочки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Рондония, Бразилия, на свет появился котенок-мутант. Об этом пишет New York Post.

Необычное животное родилось с одним глазом посередине мордочки. По словам его хозяина, фермера Жилберто Алмейда, он увидел подобное впервые. Он объяснил, что мать котенка-циклопа рожала уже несколько раз, однако ни один из ее детенышей не был мутантом.

В этом помете кошка выносила четырех котят, и трое из них родились без каких-либо аномалий. В конечном счете четвертого не стало спустя два дня после рождения из-за проблем с дыханием.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Циклопия (или циклоцефалия) — это крайне редкий врожденный порок, при котором у плода вместо двух глазниц формируется одна, расположенная по центру лица. Он встречается у одного из 16 тысяч животных. Чаще всего родившиеся с такой мутацией живут недолго. Аномалия названа в честь одноглазого великана из древнегреческих мифов.

Ранее сообщалось, что в провинции Пхетчабун в Таиланде родился котенок с двумя мордами, двумя ртами и четырьмя глазами. Его хозяйка уверена, что он принесет ей удачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

    В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

    Макрон назвал место следующей войны

    Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

    Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

    Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

    Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

    Евросоюз отказался оплачивать поездки в Россию

    Турист испражнился у объекта культурного наследия в Азии и вызвал гнев в сети

    Котенок-циклоп родился в Бразилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости