10:31, 13 ноября 2025Мир

В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

Евродепутат Картайзер о важности форума в Сочи: Возможность контакта ЕС и РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Кадр: EU Debates | eudebates.tv / YouTube

Европейскому союза (ЕС) и России необходимо использовать возможности для активизации контактов между политиками. Об этом в преддверии форму БРИКС в Сочи заявил Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул важность форума, так как это, по его словам, одна из «очень немногих возможностей» встретиться между политиками ЕС и России. «На мой взгляд, необходимо активизировать эти контакты», — призвал Картайзер.

Ранее стало известно, что партийная делегация «Альтернативы для Германии» (АдГ) прибудет с визитом в Россию с 13 по 16 ноября. По данным агентства, поездка направлена на поддержание двустороннего диалога.

Политики АдГ примут участие в форуме БРИКС, где выступят с докладами.

    В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

