В Евросоюзе усомнились в платежеспособности Украины

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС боится, что Украина не выплатит долги перед Западом

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав Минфинов стран Евросоюза заявил, что у Еврокомиссии есть опасения относительно долговой устойчивости Украины. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, Домбровскис усомнился в платежеспособности Украины. По его словам, ЕС боится, что Киев не выплатит долги перед Западом.

«Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты… Другие варианты [кроме активов ЦБ РФ], которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что если в ЕС не смогут договориться об использовании замороженных российских активов для обеспечения кредита для Украины на 140 миллиардов евро, выплату процентов по нему европейским странам придется взять на себя. Речь идет о суммах до 5,6 миллиарда евро ежегодно в течение неопределенного периода времени.

