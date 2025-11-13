Мир
В Германии поддержали выступившего в защиту Путина лидера партии

Немецкий депутат Моосдорф поддержал слова лидера АдГ Хрупаллы в защиту России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф поддержал лидера своей партии Тино Хрупаллу, выступившего в защиту России и ее президента Владимира Путина. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Не поддаваться всеобщей военной истерии против России — это не измена! Нужно быть готовым слушать, если хочешь служить высочайшим интересам Германии!» — написал он в ответ на критикующую Хрупаллу публикацию газеты Bild.

Моосдорф призвал не возводить сфабрикованную ложь немецких СМИ в ранг политического компаса и опираться на уроки истории страны.

Ранее лидер АдГ Хрупалла заявил, что не видит никакой угрозы для Германии со стороны России и Путина. Он также подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать переговоры с Москвой, отстаивая интересы ФРГ.

