Немецкий депутат Моосдорф поддержал слова лидера АдГ Хрупаллы в защиту России

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф поддержал лидера своей партии Тино Хрупаллу, выступившего в защиту России и ее президента Владимира Путина. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Не поддаваться всеобщей военной истерии против России — это не измена! Нужно быть готовым слушать, если хочешь служить высочайшим интересам Германии!» — написал он в ответ на критикующую Хрупаллу публикацию газеты Bild.

Моосдорф призвал не возводить сфабрикованную ложь немецких СМИ в ранг политического компаса и опираться на уроки истории страны.

Ранее лидер АдГ Хрупалла заявил, что не видит никакой угрозы для Германии со стороны России и Путина. Он также подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать переговоры с Москвой, отстаивая интересы ФРГ.