Ганчев: В Харькове создают подземные школы для воспитания детей против России

Украинские власти создают в подвалах Харькова подземные школы, где внушают детям ненависть к России. Об этом рассказал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, в подвалах детям насаждают ненависть к России, чтобы создать поколение, которое «будет дальше продолжать дело украинского нацизма». Он добавил, что власти Украины понимают, что проиграют в конфликте, но «хотят оставить за собой шлейф из нового поколения, которое все равно будет ненавидеть Россию».

При этом Ганчев рассказал, что многие жители региона не верят в победу Украины, поэтому их дети, возвращаясь из подземных школ, все равно будут получать объективную информацию.

Ранее Ганчев сообщил, что российские войска сжимают кольцо вокруг окруженной в Купянске Харьковской области группировки Вооруженных сил Украины, бойцам украинской армии некуда отступать. Он подчеркнул, что с каждым днем зона контроля российских войск расширяется, в то время как котел, в котором находятся бойцы украинских войск, становится меньше.