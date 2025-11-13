В Италии начали расследование «снайперского туризма» с расстрелом людей в Боснии

The Guardian: Итальянцы ездили в Боснию ради охоты на людей во время войны

Прокуратура Милана, Италия, начала расследование «снайперского туризма» с расстрелом мирных людей во время войны в Боснии в начале 1990-х годов. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что состоятельные иностранцы приезжали в Боснию, платили посредникам суммы, эквивалентные нынешним 100 тысячам евро (около 9,5 миллиона рублей) и получали возможность охотиться на беззащитных людей в горах или даже на улицах Сараево. Предполагается, что, помимо итальянцев, в этом принимали участие и другие национальности.