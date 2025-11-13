Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:33, 13 ноября 2025Путешествия

В Италии начали расследование «снайперского туризма» с расстрелом людей в Боснии

The Guardian: Итальянцы ездили в Боснию ради охоты на людей во время войны
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Danilo Krstanovic / Reuters

Прокуратура Милана, Италия, начала расследование «снайперского туризма» с расстрелом мирных людей во время войны в Боснии в начале 1990-х годов. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что состоятельные иностранцы приезжали в Боснию, платили посредникам суммы, эквивалентные нынешним 100 тысячам евро (около 9,5 миллиона рублей) и получали возможность охотиться на беззащитных людей в горах или даже на улицах Сараево. Предполагается, что, помимо итальянцев, в этом принимали участие и другие национальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

    Врачи 18 лет не могли поставить диагноз потерявшей способность открывать рот женщине

    Российский хоккеист НХЛ раскрыл причину недовольства своим клубом

    В Италии начали расследование «снайперского туризма» с расстрелом людей в Боснии

    В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

    Макрон назвал место следующей войны

    Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

    Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

    Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

    Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости