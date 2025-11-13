В Кремле удивились словам Стубба о восстановлении диалога с Россией

Песков: Слова Стубба о восстановлении диалога с РФ не характерны для него

Слова президента Финляндии Александра Стубба о возможном восстановлении диалога между Европой и Россией не соответствуют его характеру, так как он позиционирует себя, скорее, как «ястреб-милитарист». Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не характерное для него заявление. Он скорее, судя по его публичным высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю ярких милитаристов», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в данном случае в Москве согласны с финским лидером, что рано или поздно отношения с Европой придется восстанавливать, однако по одному заявлению вряд ли можно усматривать такие тенденции.

Ранее Стубб допустил, что в будущем диалог между Европой и Россией в том или ином формате может быть восстановлен. «В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — сказал финский лидер.