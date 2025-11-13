Бывший СССР
В МИД Грузии резко высказались о ЕС

Глава МИД Грузии Бочоришвили: ЕС сам себя загнал в тупик
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) сам загнал себя в тупик, оборвав все контакты с Грузией. Резкое высказывание в адрес Брюсселя допустила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу «Имеди».

«Брюссель сам себя загнал в тупик, когда там сказали, что все отношения со страной были прекращены из-за того, что парламент, исходя из интересов страны и общества, принял определенные законы. Конечно, это повернуть вспять не легко», — сказала она.

Министр подчеркнула, что парламент Грузии не может отменить непонравившиеся ЕС законы, поскольку такого «не происходит в демократических странах». Она напомнила, что грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно приглашал руководителей ЕС на переговоры, но те отказывались.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС, аргументируя это отходом страны от демократии.

