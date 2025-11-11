Бывший СССР
Грузию не пригласили на форум по расширению ЕС

Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) не пригласила Грузию на форум по расширению Европейского союза (ЕС), аргументируя это отходом страны от демократии. Об этом сообщил представитель ЕК Гийом Мерсье, передает РИА Новости.

По его словам, ЕК теперь считает Грузию только номинальным кандидатом в ЕС. Он добавил, что республика отдаляется от европейского демократического пути, поэтому и не была приглашена на форум.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что ЕС говорит о дружбе с Грузией, но готовит в стране революцию. Он также напомнил, что Грузия открыта к дружбе с ЕС, но в Брюсселе должны уважать интересы Тбилиси.

До этого глава министерства иностранных дел республики Мака Бочоришвили заявила, что Украина препятствует вступлению Грузии в ЕС. «До того как мы получили статус кандидата, не раз проявлялась вовлеченность Украины в этом направлении, что они выступали против евроинтеграции Грузии», — сказала дипломат.

