В МИД Украины резко высказались об Орбане после его отказа давать деньги

Представитель МИД Украины Тихий нахамил Орбану после его отказа от помощи Киеву
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X резко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его отказа от оказания финансовой помощи Киеву из-за коррупционного скандала.

Дипломат подчеркнул, что Украина не нуждается в «лекциях о коррупции» Орбана. «Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах и сделавшего свою страну беднейшей в ЕС? Нет, спасибо», — написал он.

Ранее Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с президентом страны Владимиром Зеленским. Он также отметил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».

