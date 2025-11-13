В МИД Украины резко высказались об Орбане после его отказа давать деньги

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X резко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его отказа от оказания финансовой помощи Киеву из-за коррупционного скандала.

Дипломат подчеркнул, что Украина не нуждается в «лекциях о коррупции» Орбана. «Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах и сделавшего свою страну беднейшей в ЕС? Нет, спасибо», — написал он.

Ранее Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с президентом страны Владимиром Зеленским. Он также отметил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».