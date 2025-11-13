В России обнаружили десятки неизвестных вирусов

Ученые нашли более 60 неизвестных вирусов в образцах из 50 регионов России

В России специалисты выявили более 60 ранее неизвестных вирусов. Об этом сообщил генеральный директор Государственного центра вирусологии «Вектор» Александр Агафонов, выступая на форуме «Золотая долина», который проходит в Новосибирске. Открытия были сделаны в рамках национального проекта «Виром России».

Ученые уже расшифровали генетическую структуру новых вирусов и изучили биологические свойства части из них. Образцы поступили более чем из 50 регионов страны, что делает проект крупнейшим по масштабам мониторинга вирусного разнообразия.

Следующий этап исследования — выяснить, насколько быстро эти вирусы могут эволюционировать и способны ли они со временем приобрести опасные для человека свойства. Главная цель проекта — научиться прогнозировать возможные заболевания, оценивать потенциальный ущерб и заранее готовить меры защиты.

Ранее российские ученые создали новый класс молекул, способных уничтожать устойчивые к антибиотикам «супербактерии» и одновременно замедлять старение клеток.