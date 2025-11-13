Россиянам назвали среднюю цену красной икры

АКОРТ: Средняя минимальная цена банки красной икры упала на 30 процентов

В России наблюдается снижение цен на красную икру. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировали в ТАСС.

По словам Богданова, средняя минимальная цена 90-граммовой банки этого деликатеса в ноябре 2025 года уменьшилась на 30 процентов по сравнению с октябрем-ноябрем прошлого года, и достигла 758 рублей. Он также отметил, что средняя минимальная стоимость килограмма икры в сетях-членах Ассоциации упала за год на 27,5 процента, до 8 тысяч рублей.

Причинами такой динамики стали увеличение объема вылова лососевых в этом году и расширение поставок икры в торговые сети в преддверии новогодних праздников.

По информации «Контур.Маркета», с октября по ноябрь 2025 года красная икра в России выросла в цене на 33 процента. Стоимость 200-граммовой банки достигла трех тысяч рублей. Предполагается, что на фоне ажиотажа перед Новым годом этот деликатес может подорожать еще сильнее. Есть прогнозы, что к концу декабря красная рыба и икра вырастут в цене на пять-семь процентов.

