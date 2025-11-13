Россия
16:00, 13 ноября 2025

В России прокомментировали планы Германии призывать в армию по жеребьевке

Чепа: Планы ФРГ набирать в армию по жеребьевке — последствия волны милитаризма
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Планы Германии набирать в армию по жеребьевке, если не получится призвать необходимое количество военнослужащих на добровольной основе, — тревожный звонок, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Волна какого-то милитаризма, развернутого в Западной Европе, наверное, коснулась многих сфер общества. Мы видим последствия всего этого. Я думаю, что это происходит только на этом фоне. Понятно, что это все очень неприятно звучит. Все собирается из маленьких крупинок и создается потом гора проблем. Это плохой звонок», — сказал Чепа.

Ранее Bild со ссылкой на источники сообщал о том, что Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе.

Как отмечают авторы материала, правящая в стране коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), согласовали законопроект, который вернет обязательное прохождение медкомиссии для всех мужчин, достигших 18 лет, для последующей службы в вооруженных силах. При этом само прохождение службы осуществляется на добровольной основе.

