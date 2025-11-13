В России рассказали о влиянии приостановки переговоров с Украиной на Трампа

Политолог Гуреев: Приостановка Киевом переговоров является ударом по Трампу

Приостановка Киевом мирных переговоров с Москвой является ударом по президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил политолог Данила Гуреев, чьи слова приводит «Царьград».

«Это удар в первую очередь по Дональду Трампу. Украина не говорит о том, что "давайте-ка вы там сами сверху договаривайтесь". Нет, Украина, наоборот, пытается быть субъектной, говоря о том, что "вот мы сейчас Дональда Трампа нафиг пошлем и сами все решим"», — пояснил он.

Политолог добавил, что, если бы власти Украины интересовала судьба страны, то они бы уже давно стремились закончить конфликт. Однако вместо этого Киев прислушивается к Европе, которая толкает Украину на продолжение военного конфликта.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса. Переговоры приостановились до конца года, уточнил дипломат.