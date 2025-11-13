Силовые структуры
19:33, 13 ноября 2025Силовые структуры

В российском городе организовали крупную сеть борделей

В Петербурге задержали организаторов крупной сети интим-салонов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали организаторов крупной сети интим-салонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска и полиции при поддержке Росгвардии ликвидировали сеть интим-салонов. Были задержаны два подозреваемых в организации незаконной деятельности и восемь администраторов салонов в возрасте от 33 до 51 года.

Также сотрудниками полиции по семи адресам были задержаны 27 девушек, которые оказывали интимные услуги. При обыске в борделях и по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты деньги, телефоны, носители информации и записи чернового учета.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в московском ТЦ открыли бордель.

