01:31, 13 ноября 2025

В США указали на заблуждение Запада в отношении России

Аналитик Слебода: Противостояние с Москвой ведет Европу к краху
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Страны Запада ошиблись в оценке российской военной мощи, и результатом этого стало трагическое положение Украины на поле боя. С таким мнением выступил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс, запись которого опубликована на ее YouTube-канале.

«Они [страны Запада] будут бороться с этим конфликтом до последнего украинца и даже дальше, хотя бы потому, что ошибочно полагают, будто Россия платит за него высокую цену», — сказал Слебода. Он отметил, что такая тактика ведет к краху Европы, за последние годы утратившей возможность проведения суверенной политики.

Он также подчеркнул, что в последнее время у стран Запада становится все больше проблем, и во многом на это влияют санкции против Москвы, которые все чаще бьют только по западным государствам.

Ранее бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что его правительство развалилось из-за помощи Украине.

