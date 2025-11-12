Мир
Бывший канцлер Германии признал крах своего правительства из-за помощи Украине

Шольц признал, что его правительство развалилось из-за помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: David Hammersen / Globallookpress.com

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Die Zeit признал крах своего правительства из-за помощи Украине.

Он ответил на вопрос, можно ли было предотвратить развал кабинета, который привел в итоге к досрочным выборам. Политик отметил, что это было бы возможно, если бы его вариант о предоставлении финансирования Киеву был бы принят через решение о превышении лимита в рамках долгового тормоза.

Достичь подобного соглашения о выделении примерно 15 миллиардов евро не удалось, после чего кабмин прекратил работу по инициативе Шольца. Экс-канцлер пояснил, что альтернативным вариантом было сокращение расходов для граждан или уменьшение инвестиций, на что не было оснований.

«Есть некая ирония в том, что теперь, благодаря внесенной после выборов поправке в основной закон, принятой еще старым бундестагом, мы можем направить на инфраструктуру за двенадцать лет около 500 миллиардов евро, и — если грубо оценить — примерно столько же, 500 миллиардов, на оборону», — добавил политик.

В июне стало известно, что ряд крупных политиков и СДПГ, где состоит бывший канцлер ФРГ, выступил за переговоры с Россией. В документе под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» социал-демократы потребовали немедленного разворота во внешней политике.

