Вещество для помидоров всплыло в деле серийных отравителей из российского региона

В Запорожской области осудили украинцев за два убийства веществом для помидоров

Серийные отравители из Запорожской области использовали для преступлений вещество, останавливающее рост помидоров. Об этом рассказал замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России Антон Умудумов в разговоре с «КП».

По словам следователя, пара с Украины совершала свои преступления в 2022 году. Всего они успели отравить двух человек — знакомого из села Верхний Рогачик и женщину по фамилии Фатеева. Тело первого они спрятали на территории соседней Херсонской области, а вторую потерпевшую сами привезли в больницу, но было уже поздно.

Вскоре один из участников преступлений полностью признался. Он предположил, что Фатеева приняла яд случайно, когда выпила алкоголь в их доме. Гербицид в эту бутылку подмешала сожительница мужчины – она хотела отравить его, так как он часто пил и избивал женщину.

Тем не менее виновными в преступлениях признали их обоих. Женщину приговорили к 9,5 года колонии, а ее сожителя – к 11,5 годам.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинца Дилявера Куршутова, задержанного в феврале 2024 года в Запорожской области при подготовке теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества.