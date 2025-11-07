Силовые структуры
18:47, 7 ноября 2025

Планировавший отравить российских военных украинец признан террористом

Росфинмониторинг внес в список террористов украинца Куршутова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинца Дилявера Куршутова, задержанного в феврале 2024 года в Запорожской области при подготовке теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества. Информация появилась на сайте ведомства.

В Росфинмониторинге указали, что Куршутов родился в Мелитополе в 1981 году.

Мужчина стал обвиняемым по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В марте 2024 года он рассказал о планах отравить российских военных в столовой.

Диверсант забрал из тайника на Красногорском кладбище Мелитополя ампулы с аналогом токсичного химиката BZ, чтобы добавить его в суп или сок военным. Куршутова завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые присвоили ему псевдоним Вампир.

Свежая Россия
    Все новости