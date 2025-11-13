Военкор жестко высказался о восхвалявшей теракт в отношении Татарского девушке

Коц о восхвалявшей теракт девушке: Она не может даже навести порядок в доме

Военкор Александр Коц жестко высказался о восхвалявшей теракт в отношении военблогера Максима Фомина (Владлена Татарского) девушке. На новость о задержании россиянки он отреагировал в Telegram.

Задержанной уже предъявили обвинение по статье за оправдание терроризма.

Журналист обратил внимание на беспорядок, царивший в квартире россиянки в момент задержания. Он назвал девушку «свинотой». Коц заявил, что именно такие лица — «люди, которые не могут навести порядок даже в собственном доме» — нередко озабочены вопросом об обустройстве России. «В любом блиндаже на фронте порядка больше, чем у этих дома и в головах», — заключил он.

Ранее в Тамбовской области задержали мужчину, обвиняемого в передаче данных украинскому блогеру. Фигуранту грозит срок по делу о государственной измене и финансировании терроризма.