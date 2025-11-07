Силовые структуры
Россиянина задержали за работу на украинского военного блогера

В Тамбовской области задержали россиянина за передачу данных блогеру ВСУ
ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу данных украинскому блогеру. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным российских силовиков, подозреваемый сообщил подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) блогеру данные о подразделениях, участвующих в специальной военной операции (СВО). Выяснилось, что задержанный также осуществил безналичные переводы денег на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

Теперь задержанному грозит срок по делу о государственной измене и финансировании терроризма.

Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.

9 октября сообщалось, что Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.

