Восхвалявшая теракт в отношении журналиста Татарского россиянка раскрыла себя

В Петербурге задержана женщина, оправдывающая теракт против Татарского

В Санкт-Петербурге задержана местная жительница, восхвалявшая теракт в отношении журналиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По данным агентства, в апреле 2023 года в социальных сетях фигурантка восхваляла теракт Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил два иска к Треповой, отбывающей 27-летний срок за взрыв в кафе, который унес жизнь военкора Владлена Татарского.

Россиянка должна выплатить 150 тысяч рублей пострадавшей в результате теракта — та получила телесные повреждения и потеряла трудоспособность на несколько дней.