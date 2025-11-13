Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:01, 13 ноября 2025Силовые структуры

Восхвалявшая теракт в отношении журналиста Татарского россиянка раскрыла себя

В Петербурге задержана женщина, оправдывающая теракт против Татарского
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержана местная жительница, восхвалявшая теракт в отношении журналиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По данным агентства, в апреле 2023 года в социальных сетях фигурантка восхваляла теракт Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил два иска к Треповой, отбывающей 27-летний срок за взрыв в кафе, который унес жизнь военкора Владлена Татарского.

Россиянка должна выплатить 150 тысяч рублей пострадавшей в результате теракта — та получила телесные повреждения и потеряла трудоспособность на несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    Шойгу указал на лицемерие Рютте в отношении Путина

    Евросоюз передал Киеву шесть миллиардов евро за счет российских активов

    Постельные клопы атаковали россиян в отеле Египта

    В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

    Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости