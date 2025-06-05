С террористки Треповой взыскали кредит и компенсацию

Суд взыскал с Треповой ₽150 тыс в пользу пострадавшей и кредит банку на ₽68 тыс

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил два иска к террористке Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отбывающей 27-летний срок за взрыв в кафе, который унес жизнь военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Россиянка должна выплатить 150 тысяч рублей пострадавшей в результате теракта Василине. Она получила телесные повреждения, потеряла трудоспособность на несколько дней, ей пришлось покупать лекарства и восстанавливаться от морального вреда. Истица требовала 130 тысяч рублей с Треповой и Дмитрия Касинцева, который укрыл ее после взрыва.

Суд, рассмотрев иск, взыскал с Треповой 150 тысяч рублей и госпошлину в размере 3000 рублей. К Касинцеву иск прекращен.

Второй иск к Треповой был подан от банка, в котором она брала кредит на 68 205 рублей, но не вернула. Суд обязал террористку погасить задолженность и выплатить 4000 рублей госпошлины.

Теракт, при котором военкор Владлен Татарский получил несовместимые с жизнью травмы, произошел 2 апреля 2023 года в Петербурге. Тогда Трепова по указанию украинских спецслужб принесла заминированный бюст Татарского в кафе, где проходил его творческий вечер.

25 июня 2024 года сообщалось, что Трепову, осужденную на 27 лет, этапировали к месту отбытия наказания.