Получивший 140 миллионов рублей военный прокурор уехал из России и «умер»

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор бывшему военному прокурору Уфимского гарнизона, признав его виновным во взяточничестве на 140 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Речь идет о Владимире Овчинникове, который уехал из России и оформил себе фальшивые документы о смерти, уточняет Telegram-канал Mash и публикует видео из суда.

На кадрах виден подсудимый в сопровождении конвоя.

Суд установил, что военный прокурор вместе с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части и адвокатом с 2011 по 2014 год передали застройщику землю, принадлежащую Минобороны России. За это Овчинников получил вознаграждение 140 миллионов рублей.

Позже он нарушил меру пресечения и внезапно «умер». Оказалось, что он выехал на территорию иностранного государства, откуда прислали фиктивное свидетельство о его смерти. На этом основании уголовное дело было прекращено. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий Овчинникова нашли живым в Ленинградской области и задержали. Суд над ним возобновили.

13 ноября 2025 года его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Овчинников лишен классного чина «старший советник юстиции» и специального воинского звания «полковник юстиции», государственной награды — медали «70 лет ВС СССР». Ему назначен штраф в 280 миллионов рублей.

Экс-прокурор свою вину не признал.

В 2021 году его семью обязали выплатить государству 140 миллионов рублей.

