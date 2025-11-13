Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 13 ноября 2025Мир

Возглавляемую принцессой Евгенией галерею обвинили в нарушении антироссийских санкций

Возглавляемую принцессой Евгенией галерею обвинили в нарушении санкций
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Галерею искусств Hauser & Wirth, главой которой является дочь брата короля Британии Карла III Эндрю Евгения, обвинили в нарушении антироссийских санкций. Об этом написала газета The Times.

По ее данным, галерея якобы поставила предметы роскоши коллекционеру из Москвы. Кроме того, в течение восьми месяцев — с апреля по декабрь 2022 года неоднократно осуществляла поставки роскоши людям, которые связаны с Россией.

Так, по данным газеты, картина Джорджа Кондо "Побег от человечества" якобы была передана руководителю Popov Art Foundation Александру Попову. «Это обвинение, выдвинутое после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, считается первым в рамках закона, запрещающего поставки предметов роскоши в Россию», — пишет The Times.

Ранее стало известно, что будущий король Великобритании принц Уильям решил лишить семью титулов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина объявила о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Как на это отреагировали в Москве?

    Украина пообещала западным партнерам наказать коррупционеров

    Стало известно о передаче практик ВСУ террористам в Латинской Америке

    Неисправный вибратор напугал свою владелицу и лишил ее сна

    ВМС США получат два танкера для заправки боевых кораблей

    Госсекретарь США уточнил срок действия исключений из антироссийских санкций для Венгрии

    Возглавляемую принцессой Евгенией галерею обвинили в нарушении антироссийских санкций

    Евросоюз призвали отказаться от помощи Украине на фоне коррупционных скандалов

    Девушка притворилась довольной после изнасилования и сдала преступника полиции

    Озвучена новая версия бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости