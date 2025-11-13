Возглавляемую принцессой Евгенией галерею обвинили в нарушении антироссийских санкций

Возглавляемую принцессой Евгенией галерею обвинили в нарушении санкций

Галерею искусств Hauser & Wirth, главой которой является дочь брата короля Британии Карла III Эндрю Евгения, обвинили в нарушении антироссийских санкций. Об этом написала газета The Times.

По ее данным, галерея якобы поставила предметы роскоши коллекционеру из Москвы. Кроме того, в течение восьми месяцев — с апреля по декабрь 2022 года неоднократно осуществляла поставки роскоши людям, которые связаны с Россией.

Так, по данным газеты, картина Джорджа Кондо "Побег от человечества" якобы была передана руководителю Popov Art Foundation Александру Попову. «Это обвинение, выдвинутое после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, считается первым в рамках закона, запрещающего поставки предметов роскоши в Россию», — пишет The Times.

