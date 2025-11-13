Врач раскрыл видимые стоматологам признаки рака

Стоматолог Халилбеков: Язвочки во рту могут указывать на рак

Комплексная диагностика во время визита к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания, рассказал врач-стоматолог Магомади Халилбеков. Видимые стоматологам во рту признаки болезней он раскрыл в беседе с aif.ru.

По словам Халилбекова, стоматолог при осмотре всегда оценивает состояние щек, языка, неба и губ. Врач отметил, что специалисты обращают внимание на появление покраснений, белых пятен, эрозий или язвочек. Доктор уточнил, что они могут быть вызваны неудачной пломбой, травмой от пореза или курением.

Однако иногда эти изменения во рту являются симптомами нарушений в организме — например, анемии или диабета, а в редких случаях — признаками развития опухоли в ротовой полости.

Заметив подозрительные изменения, врач направляет пациента на дополнительное обследование, добавил Халилбеков. Благодаря этому болезнь можно распознать на ранней стадии.

Ранее стоматолог Правин Шарма призвал не ополаскивать водой рот после чистки зубов. По его словам, в пастах содержатся полезные для зубов вещества, в том числе фтор. Если ополоснуть рот, то они смоются и, следовательно, перестанут действовать.