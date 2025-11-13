Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:57, 13 ноября 2025Забота о себе

Врач раскрыл видимые стоматологам признаки рака

Стоматолог Халилбеков: Язвочки во рту могут указывать на рак
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Комплексная диагностика во время визита к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания, рассказал врач-стоматолог Магомади Халилбеков. Видимые стоматологам во рту признаки болезней он раскрыл в беседе с aif.ru.

По словам Халилбекова, стоматолог при осмотре всегда оценивает состояние щек, языка, неба и губ. Врач отметил, что специалисты обращают внимание на появление покраснений, белых пятен, эрозий или язвочек. Доктор уточнил, что они могут быть вызваны неудачной пломбой, травмой от пореза или курением.

Однако иногда эти изменения во рту являются симптомами нарушений в организме — например, анемии или диабета, а в редких случаях — признаками развития опухоли в ротовой полости.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Заметив подозрительные изменения, врач направляет пациента на дополнительное обследование, добавил Халилбеков. Благодаря этому болезнь можно распознать на ранней стадии.

Ранее стоматолог Правин Шарма призвал не ополаскивать водой рот после чистки зубов. По его словам, в пастах содержатся полезные для зубов вещества, в том числе фтор. Если ополоснуть рот, то они смоются и, следовательно, перестанут действовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против Украины

    В Генштабе ВСУ рассказали о пуске ракет собственного производства по России

    В России рассказали о влиянии приостановки переговоров с Украиной на Трампа

    Появились фото Ларисы Долиной в костюме с долларами

    Российский бизнесмен получил 900 миллионов рублей и отправился в колонию

    Раскрыто содержание отправленных школьнице перед истязаниями утюгом голосовых сообщений

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Раскрыт заработок певца JONY за концерт

    В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

    Китаю предрекли стать любимым направлением россиян для новогоднего отдыха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости