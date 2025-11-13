Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:15, 13 ноября 2025Бывший СССР

ВС России добились новых успехов у Красноармейска и в Димитрове

ВС России отбили контратаки у Красноармейска и закрепились в Димитрове
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России достигли новых успехов на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Так, российские военные отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). В результате украинские подразделения остались в окружении.

«При этом ВС РФ смогли закрепиться на восточной окраине Мирнограда (российское название — Димитров) — города-спутника Красноармейска», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о потерях ВСУ в Красноармейске. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, они составили несколько тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    В Кремле возразили против заявления США по Украине

    В России заявили о попытках Запада манипулировать Трампом

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись в колониальном прошлом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости