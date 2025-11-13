ВС России добились новых успехов у Красноармейска и в Димитрове

Вооруженные силы (ВС) России достигли новых успехов на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».
Так, российские военные отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). В результате украинские подразделения остались в окружении.
«При этом ВС РФ смогли закрепиться на восточной окраине Мирнограда (российское название — Димитров) — города-спутника Красноармейска», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о потерях ВСУ в Красноармейске. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, они составили несколько тысяч человек.