ВСУ перебросили новые силы к Волчанску и Красноармейску

ТАСС: ВСУ перебросили к Волчанску и Красноармейску бойцов из Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило к Волчанску Харьковской области и Красноармейску (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) бойцов из Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что переброшены были подразделения 47-й отдельной инженерной бригады украинских войск.

«С сумского направления выведены подразделения 47-й отдельной инженерной бригады и направлены в Харьковскую область и ДНР для укрепления оборонительных позиций под Волчанском и Покровском», — рассказал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что бойцы ВСУ сомневаются в своей способности удержать Красноармейск под контролем. Отмечается, что украинским военным приходится отступать из-за обострения боевых действий.

