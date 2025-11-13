ВСУ перебросили новые силы к Волчанску и Красноармейску

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило к Волчанску Харьковской области и Красноармейску (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) бойцов из Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что переброшены были подразделения 47-й отдельной инженерной бригады украинских войск.

«С сумского направления выведены подразделения 47-й отдельной инженерной бригады и направлены в Харьковскую область и ДНР для укрепления оборонительных позиций под Волчанском и Покровском», — рассказал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что бойцы ВСУ сомневаются в своей способности удержать Красноармейск под контролем. Отмечается, что украинским военным приходится отступать из-за обострения боевых действий.