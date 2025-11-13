Заммэра Ялты взяли под стражу

В Ялте суд взял под стражу заммэра Беломестнову по делу о крупной взятке

Ялтинский городской суд взял под стражу заммэра города Ирину Беломестнову по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Беломестнова пробудет в СИЗО до 10 января. Ей вменяется части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

О задержаниях в администрации Ялты стало известно в среду, 12 ноября. Тогда же в здании прошли обыски.

Беломестнова занималась вопросами строительства и благоустройства. Свою должность она получила в августе 2022 года.

