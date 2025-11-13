Заммэра Ялты взяли под стражу

Ялтинский городской суд взял под стражу заммэра города Ирину Беломестнову по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Беломестнова пробудет в СИЗО до 10 января. Ей вменяется части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.
О задержаниях в администрации Ялты стало известно в среду, 12 ноября. Тогда же в здании прошли обыски.
Беломестнова занималась вопросами строительства и благоустройства. Свою должность она получила в августе 2022 года.
