18:08, 13 ноября 2025Силовые структуры

Заммэра Ялты взяли под стражу

В Ялте суд взял под стражу заммэра Беломестнову по делу о крупной взятке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ялта

Ялта. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ялтинский городской суд взял под стражу заммэра города Ирину Беломестнову по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Беломестнова пробудет в СИЗО до 10 января. Ей вменяется части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

О задержаниях в администрации Ялты стало известно в среду, 12 ноября. Тогда же в здании прошли обыски.

Беломестнова занималась вопросами строительства и благоустройства. Свою должность она получила в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест главу пресс-службы МВД по Петербургу Вячеслава Степченко.

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Все новости