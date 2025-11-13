Зеленский рассказал о планах Киева на российские активы

Зеленский: Украина потратит доходы от активов РФ на оружие и производство

Киев намерен потратить доходы от замороженных российских активов на оружие и производство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Заморозить деньги — это одно, а отдать их Украине — совсем другое. Не только на оружие. Мы будем производить на Украине на эти деньги», — написал украинский лидер.

По его словам, Киев планирует покупать ракеты и средства противовоздушной обороны (ПВО).

13 ноября стало известно, что Евросоюз выделит Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России. Информацию об этом подтвердила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.