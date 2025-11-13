Бывший СССР
Зеленский рассказал о планах Киева на российские активы

Зеленский: Украина потратит доходы от активов РФ на оружие и производство
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев намерен потратить доходы от замороженных российских активов на оружие и производство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Заморозить деньги — это одно, а отдать их Украине — совсем другое. Не только на оружие. Мы будем производить на Украине на эти деньги», — написал украинский лидер.

По его словам, Киев планирует покупать ракеты и средства противовоздушной обороны (ПВО).

13 ноября стало известно, что Евросоюз выделит Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России. Информацию об этом подтвердила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

