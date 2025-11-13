Ценности
Жена миллиардера Безоса в подчеркивающем грудь мини-платье посетила светский ужин

Журналистка Санчес в откровенном платье посетила светский ужин бренда Dior
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Michael Buckner / WWD via Getty Images

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес в откровенном наряде посетила светский ужин французского модного дома Dior. Соответствующие снимки публикует Page Six.

55-летняя избранница основателя Amazon выбрала для выхода в свет серое мини-платье упомянутого люксового бренда, которое было оформлено белыми кружевами и подчеркивающим грудь глубоким декольте. Кроме того, журналистка подобрала к своему образу остроносые черные туфли и редкую сумку Lady Dior. При этом отмечается, что последний аксессуар изготовлен из кожи и украшен белым жемчугом.

По данным издания, сумка была выпущена ограниченным тиражом. Ее стоимость составляла 10,5 тысячи долларов (846,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что Лорен Санчес в откровенном виде пришла на юбилей телезвезды и предпринимательницы Крис Дженнер. Тогда репортерша появилась на вечеринке в черном прозрачном платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.

