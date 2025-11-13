Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:09, 13 ноября 2025Из жизни

Женщина нажала неправильную кнопку и разбогатела на четыре миллиона рублей

В США женщина нажала не ту кнопку и выиграла в лотерее четыре миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: HappyAngel 888 / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Огайо, США, по имени Нэнси случайно выиграла в лотерее крупную сумму. Об этом сообщает UPI.

Нэнси рассказала, что нажала неправильную кнопку на вендинговом аппарате, продающем лотерейные билеты. Из-за этого она получила билет, который не планировала покупать.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Он оказался счастливым. Благодаря ему женщина разбогатела на 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей). Она планирует потратить эти деньги на пристройку к дому.

Ранее сообщалось, что жительница штата Южная Каролина, США, разбогатела благодаря ошибке кассира. Он случайно отдал ей не тот билет, что она хотела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    В Кремле возразили против заявления США по Украине

    В России заявили о попытках Запада манипулировать Трампом

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись в колониальном прошлом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости