Женщина нажала неправильную кнопку и разбогатела на четыре миллиона рублей

Жительница штата Огайо, США, по имени Нэнси случайно выиграла в лотерее крупную сумму. Об этом сообщает UPI.
Нэнси рассказала, что нажала неправильную кнопку на вендинговом аппарате, продающем лотерейные билеты. Из-за этого она получила билет, который не планировала покупать.
Он оказался счастливым. Благодаря ему женщина разбогатела на 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей). Она планирует потратить эти деньги на пристройку к дому.
Ранее сообщалось, что жительница штата Южная Каролина, США, разбогатела благодаря ошибке кассира. Он случайно отдал ей не тот билет, что она хотела.