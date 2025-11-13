Забота о себе
21:02, 13 ноября 2025

Женщина приняла душ с 50 незнакомцами и сделала неожиданное открытие

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Писательница из США Стефани Пейроло утверждает, что совместный душ с 50 обнаженными незнакомцами навсегда изменил ее жизнь. Рассказ женщины опубликовал The Guardian.

По словам 62-летней американки, случай, который помог ей сделать неожиданное открытие, произошел примерно 30 лет назад на ярмарке в Орегоне. Женщина вспоминает, что мероприятие проходило в лесу и все участники несколько дней жили в палатках. «Помню, как пошла в душ. Там была отдельная кабинка, но за нее нужно было платить, и все пользовались общественной душевой под открытым небом», — рассказала писательница.

Пейроло признается, что сначала не решалась раздеться перед незнакомцами, но затем все же сделала это. «Казалось, никто не смущался: молодые, старые, люди всех возможных телосложений, рас и полов», — вспоминает она. Женщина утверждает, что этот опыт помог ей проще принимать возрастные изменения, отказаться от диет и научиться воспринимать тело как инструмент для получения радости от жизни.

Ранее врач-сексолог Елена Перелыгина рассказала, что женщин больше привлекают мужчины с животиком. По ее словам, такой тип мужской фигуры вызывает ощущение безопасности у женщин.

