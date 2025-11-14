14 ноября в России отмечают День социолога, а в мире — Международный день логопеда и Всемирный день борьбы с диабетом. Православные вспоминают святых Косьму и Дамиана. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 14 ноября в России и в мире, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День социолога

Фото: Yuliya Zhemchugova / Shutterstock / Fotodom

Праздник впервые отметили в 1994 году по инициативе первого декана факультета социологии СПбГУ Асалхана Бороноева.

Дату выбрали неслучайно: 14 ноября 1901 года в Париже открыли Русскую высшую школу общественных наук. Позже при этом заведении появился один из первых в мире факультетов социологии.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с диабетом

День учредили в 1991 году. Сейчас это крупнейшая в мире кампания по информированию населения о диабете — событие отмечают более чем в 160 странах мира. Дата выбрана в честь дня рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году открыл инсулин.

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Международный день логопеда

Праздник впервые отметили в Европе 6 марта 2004 года по инициативе Комитета речевых и языковых терапевтов. Позже идею подхватили и в других регионах. В России и ряде соседних стран День логопеда отмечают 14 ноября.

Логопед — это специалист, который занимается диагностикой и исправлением различных дефектов речи. В частности, логопеды помогают запустить речь неговорящим детям, исправляют проблемы с произношением отдельных звуков, развивают словарный запас и связную речь.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 ноября

День эндокринолога;

Дeнь paccлaблeннocти и бeззaбoтнocти.

Какой церковный праздник 14 ноября

День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана

Согласно преданию, родные братья Косма и Дамиан жили в Малой Азии не позднее IV века. Воспитывала их мать, именно от нее они переняли веру. Повзрослев, браться освоили врачебное дело и стали обходить окрестные земли, чтобы помогать больным. За свой труд они не брали награды и только об одном просили исцеленных — верить в Христа. За бескорыстное служение людям и чудесные исцеления святых называют бессребрениками и чудотворцами.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 ноября

День памяти мучениц Кириены и Иулиании;



День памяти священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров;

День памяти мученика Петра Игнатова;

День памяти мученика Ерминингельда, царевича Готфского.

Приметы и поговорки на 14 ноября

В народном календаре 14 ноября — Кузьминки осенние. В это время на Руси устраивали «поминки по осени» и встречали зиму.

День выдался снежным — весной реки сильно выйдут из берегов;

Дороги развезло грязью — до начала декабря морозов не предвидится;

На деревьях еще остаются листья — к суровой зиме.

Кто родился 14 ноября

Клод Моне (1840-1926)

Французский художник и один из основателей импрессионизма. Он уделял много внимания пленэрной живописи — создании пейзажей на свежем воздухе.

За годы творчества Клод Моне создал более тысячи произведений. Сейчас его работы хранятся в самых известных музеях и коллекциях по всему миру.

Российская актриса, прославившаяся благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Кроме того, она снималась в фильме «Батальон», сериалах «Склифовский», «В активном поиске» и других проектах.

В 2006 году Кожевникова получила звание мастера спорта по художественной гимнастике. В 2011 году ее избрали депутатом Государственной Думы от «Единой России».

Кто еще родился 14 ноября