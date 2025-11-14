Россия
15:16, 14 ноября 2025Россия

Власти объявили о повреждениях на территории российской АЭС при атаке ВСУ

Воронежский губернатор Гусев: При атаке ВСУ на АЭС было повреждено оборудование
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС) в ночь с 12 на 13 ноября было повреждено вспомогательное оборудование. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По словам представителя власти, обломки одного из выпущенных ВСУ беспилотников повредили «электрооборудование недалеко от станции». О каком конкретно оборудовании на территории АЭС идет речь, он не уточнил.

После падения обломков и повреждения сразу несколько энергоблоков АЭС автоматически отключились от сети. «К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена», — объявил Гусев.

Об атаке на АЭС сообщил сегодня, 14 ноября, глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, в районе АЭС сбили «около восьми дронов».

