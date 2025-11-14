Ценности
13:37, 14 ноября 2025

Анастасия Решетова опубликовала фото до пластики

Российская модель Анастасия Решетова опубликовала фото до ринопластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель, бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала фото до пластики. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке манекенщица предстала в салоне автомобиля. Она позировала на камеру в белом наряде и с распущенными волосами.

По словам знаменитости, данный кадр был сделан ею в 18 лет. Она уточнила, что после критики внешности ей пришлось прибегнуть к ринопластике. «Нос еще свой. Красивые девочки делают себя еще красивее просто из-за неуверенности в себе. Я бы сейчас не пошла на операцию из-за одного какого-то "неудачного ракурса", как мне тогда сказали», — призналась она.

В апреле прошлого года Решетова ответила на слухи о пластике и раскрыла секреты своей красоты.

