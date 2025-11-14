Анне Семенович вручили медаль

Министр культуры вручила Семенович медаль «За труды в культуре и искусстве»

Певица и актриса Анна Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве». Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта РФ.

Семенович получила награду из рук главы ведомства Ольги Любимовой. Также медалями были награждены артистка Московского государственного академического симфонического оркестра Наталья Батурина, концертмейстер группы виолончелей «Вивальди-оркестра» Нина Виардо и другие деятели отрасли.

О том, что президент России Владимир Путин наградил Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», стало известно в марте. Позже артистка назвала медаль заслуженной и отметила, что эта награда для нее — большая честь.