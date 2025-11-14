Украинский дрон врезался в многоэтажку в российском городе

РИА Новости: Беспилотник ВСУ попал в шестнадцатиэтажный дом в Донецке

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в шестнадцатиэтажный дом в Донецке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что дрон попал в стену на пятнадцатом этаже здания в Ленинском районе, после чего взорвался. В результате были повреждены квартиры на 11, 12, 13, 14 и 15 этажах, а также остекление трех соседних домов. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Как отмечает агентство, на месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника самолетного типа. Были найдены части двигателя, аккумуляторы и крылья с порядковым номером.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил об атаке украинских беспилотников на Донецк. Позднее стало известно, что ударный дрон повредил лицей-интернат «Григорьевская школа» в городе.