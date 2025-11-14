Силовые структуры
07:40, 14 ноября 2025Силовые структуры

«Еле ходящий» российский генерал получил в пользование Lexus

ТАСС: Генерал Попов получил автомобиль Lexus за привилегии при стройке Генштаба
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшего замминистра обороны России генерала армии Павла Попова обвиняют в получении взятки в виде квартиры в Москве и автомобиля Lexus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми агентству удалось ознакомиться.

Следствие полагает, что «Лексус» и столичное жилье генерал получил в бессрочное пользование за создание привилегий для компании «Бамстройпуть» при строительстве одного из зданий Генштаба. Имущество ему якобы передал учредитель фирмы Игорь Тушкевич – он уже во всем сознался. Сам Попов вину не признает.

Павел Попов обвиняется в особо крупном мошенничестве, коррупции и превышении должностных полномочий. Его уголовное дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде и составляет 56 томов. Сейчас генерал содержится под стражей. Он еле ходит в СИЗО «Лефортово» и появляется на заседании с ходунками.

Ранее сообщалось, что у Попова нашли раритетный пистолет «Маузер» и ружье без лицензии.

