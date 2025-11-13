Дома у «еле ходящего» российского генерала нашли оружие без лицензии

ТАСС: Генерал Павел Попов хранил дома раритетный «Маузер» и ружье без лицензии

Бывший замминистра обороны России генерал армии Павел Попов хранил у себя дома раритетный пистолет «Маузер» и оружие без лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми агентству удалось ознакомиться.

Согласно документам, у Попова имеются пистолеты «Маузер» и ПМ, газовое оружие и два охотничьих ружья — ИЖ-27 и «Вепрь». На последнее у него не оказалось лицензии.

Сам Попов пояснил, что «Вепрь» с паспортом и другими документами ему подарил бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин. О том, что на него не была получена лицензия, генерал не знал.

Павел Попов обвиняется в особо крупном мошенничестве, коррупции и превышении должностных полномочий. Его уголовное дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде и составляет 56 томов. Сам экс-замминистра обороны России находится под стражей.

Ранее адвокат Денис Сага заявил, что Попов еле ходит в СИЗО «Лефортово». Рядом с ним на последнем заседании были ходунки.