05:23, 14 ноября 2025

ЕС обвинили в «похоронах» Украины

TEC: Помощь ЕС привела к потере Украиной своего суверенитета
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Финансовая помощь Украине со стороны Европейского союза (ЕС) привела к потере Киевом своего суверенитета. В «похоронах» Украины Брюссель обвинило издание The European Conservative (TEC).

«Любая будущая помощь приведет к увеличению долга и еще большей потере экономической автономии для Украины. Выплаты будут зависеть от гипотетических военных репараций от Москвы, что является политически невыполнимым условием», — указано в статье.

Отмечается, что Украина становится все больше зависима от внешних решений и уже не сможет самостоятельно восстановить экономику. При этом обещанные председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 140 миллиардов евро для Киева приведут лишь к увеличению украинского долга, пишет газета.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что у Еврокомиссии есть опасения относительно долговой устойчивости Украины. По его словам, ЕС боится, что Киев не выплатит долги перед Западом.

