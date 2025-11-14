Мир
Германия отказалась извиняться за бомбардировки Югославии

МИД ФРГ: Вадефуль не намерен извиняться за бомбардировки Югославии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Йоханн Вадефуль

Йоханн Вадефуль. Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborc / Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем не намерен приносить извинения за участие Германии в бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году. Об этом заявил официальный представитель немецкого МИД Йозеф Хинтерзеер, передает РИА Новости.

«Речи о каком-то нарушающем международное право нападении НАТО в то время не идет, и, соответственно, не предполагается, что министр должен там за что-либо извиняться», — ответил он на соответствующий вопрос.

Сообщается, что встреча Вадефуля с Вучичем запланирована на 17 ноября. Ожидается, что глава немецкого внешнеполитического ведомства обсудит с президентом Сербии перспективы экономического сотрудничества двух стран.

Ранее сербский историк Милан Денчич в беседе с «Лентой.ру» заявил, что многие проблемы Сербии до сих пор являются следствием бомбардировок НАТО 1999 года, так как наследие гражданской войны в Югославии сказывается на сложном международном положении Белграда.

